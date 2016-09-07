傳宋楚瑜任APEC特使 林佳龍：思維宏觀全面
外傳蔡英文總統邀請親民黨主席宋楚瑜擔任特使出席亞太經濟合作（APEC）會議，台中市長林佳龍和苗栗縣長徐耀昌今天（7日）在台中市參加活動時都表示，如果是宋楚瑜，是很適當的人選，強調是非常宏觀且全面的思維。
林佳龍今天出席「105年地方產業創新研發SBIR推動計畫」中彰投苗聯合成果展，會後媒體詢問中央擬派宋楚瑜出席APEC的看法？林佳龍與徐耀昌，不分藍綠都肯定宋楚瑜是合適人選。
林佳龍表示，新政府在國際事務相當務實，重視國內各黨派團結，將以國家利益為基礎參與國際組織與活動，宋楚瑜資歷豐富，能讓國際社會看到台灣走入國際的共識與決心。
「非常適當的人選！」徐耀昌說，宋楚瑜是非常優秀的政治家，面對政治問題思維有獨特之處。
(中時)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。