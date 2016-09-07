傳宋楚瑜任APEC特使，林佳龍：思維宏觀全面

我要評比

台中市長林佳龍（右）苗栗縣長徐耀昌，不分藍綠都稱宋楚瑜是APEC特使是適當人選，讓國際看到台灣舉國一致，走入國際的共識。（盧金足攝）

外傳蔡英文總統邀請親民黨主席宋楚瑜擔任特使出席亞太經濟合作（APEC）會議，台中市長林佳龍和苗栗縣長徐耀昌今天（7日）在台中市參加活動時都表示，如果是宋楚瑜，是很適當的人選，強調是非常宏觀且全面的思維。

林佳龍今天出席「105年地方產業創新研發SBIR推動計畫」中彰投苗聯合成果展，會後媒體詢問中央擬派宋楚瑜出席APEC的看法？林佳龍與徐耀昌，不分藍綠都肯定宋楚瑜是合適人選。

林佳龍表示，新政府在國際事務相當務實，重視國內各黨派團結，將以國家利益為基礎參與國際組織與活動，宋楚瑜資歷豐富，能讓國際社會看到台灣走入國際的共識與決心。

「非常適當的人選！」徐耀昌說，宋楚瑜是非常優秀的政治家，面對政治問題思維有獨特之處。

(中時)