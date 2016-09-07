被爆搭已婚大亨 洪曉蕾「珍惜單身」回應
藝人洪曉蕾今(7日)被周刊爆料和已婚股市大亨史金生來往密切，被疑有了新戀情，不過她否認兩人有曖昧關係，並於稍早在臉書回應這段新緋聞。
洪曉蕾表示和史金生是多年好友，並稱對方為「老師」，表示兩人不可能會在一起，而她也在臉書發文：「了解大家期待我的新戀情，但目前覺得一個人的狀態挺好的」，她認為一個人可以陪孩子、陪家人，想出去旅遊或宅在家都沒牽掛，所以她很珍席單身的日子，網友見狀也鼓勵她「活出精采的自己最重要」。
(中時電子報)
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