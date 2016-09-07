陸使館恐攻案 5東突組織嫌犯被捕

中國大陸駐吉爾吉斯大使館，8月30日遭恐怖攻擊，造成使館三名人員輕傷，肇事者當場死亡。據新華社報導，吉爾吉斯國安會6日向媒體通報，恐怖襲擊者為恐怖組織「東突厥伊斯蘭運動」，即「東伊運」成員。目前已逮捕5名嫌犯，另有4人現在土耳其，已經被通緝。

新華社報導，吉爾吉斯國家安全委員會通報說，自殺式襲擊者為「持有塔吉克護照的維吾爾族人」，是「東伊運」在敘利亞的成員。

吉爾吉斯國安委同時宣佈通緝一人，此人「以假名購買了實施這次自殺式爆炸襲擊的汽車」、並協助製造爆炸裝置；此外，吉國國安委還披露並通緝兩名目前藏匿於土耳其伊斯坦布爾的恐襲協同組織者，並已逮捕五名參與恐襲的吉爾吉斯斯坦籍共犯。

吉國國安委已向相關國家發出請求，希望協助逮捕參與恐襲的通緝犯，並移交吉方。

(旺報)