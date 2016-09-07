飲食不節制 身體代謝恐失調暴肥影響健康

減重手術方法之一：胃袖狀切除術。（蘇俞璇翻攝）

醫師張健輝說明減重手術。（蘇俞璇翻攝）

「吃飽沒？」是早期台灣社會習慣的招呼語，當時經濟尚未蓬勃發展，物資不豐，能不能吃飽是生活中大事。

而今生活富裕，許多人飲食不節制，反而讓身體代謝失調，造成肥胖，連帶影響健康。為了提供國人正確的健康體位資訊，台北慈濟醫院「健康體位管理中心」開辦健康體位管理門診，為許多有肥胖症狀的人，找回健康身體。

30歲的邱先生，體重110公斤，BMI值高達37，有睡眠呼吸中止症狀。因無法配合醫囑配戴正壓呼吸輔助器，選擇減重手術。

台北慈濟醫院「健康體位管理中心」醫師張健輝為邱先生做各項評估，並討論治療方式後，選擇「胃袖狀切除術」為邱先生減重。

「胃袖狀切除術」是以腹腔微創手術，切除部分的胃，減少胃的容量，有效達到降低飢餓激素（Ghrelin hormone）、減重的效果，一般可減少超重部分70%至80%的體重。

醫師張健輝補充說明，這個手術是切割腸胃道，因此有胃潰瘍、嚴重胃食道逆流及橫膈疝氣者，不適合採用此減重手術。

每個人的健康體重隨著年齡、性別、身高而異，世界衛生組織（WHO）建議以身體質量指數（Body Mass Index, BMI）來界定健康體重標準。

以我國成人來說，BMI值18.5至24為健康的體重範圍，倘若BMI數值35以上，則屬於病態性肥胖。

對於嚴重肥胖或病態性肥胖的人來說，心理上常缺乏自信心，因而減少許多社交及就業機會；健康上，除了造成體能衰退，甚至還可能導致糖尿病、代謝症候群、血脂異常、高血壓、高尿酸血症（痛風）、骨性關節炎、冠狀動脈心臟病、乳癌、子宮內膜癌、大腸癌等疾病，國人10大死因中，就有8項與肥胖有關，顯見維持健康體位的重要。

張健輝說，到健康體位管理門診時，醫師會評估個案的各項身體狀態，檢測各種生物數值，再針對造成肥胖的原因，與個案討論，進而對症治療。

對於因肥胖已嚴重威脅身體健康者，會建議採取較積極的治療方式，如減重手術。一般減重手術約有以下幾種：胃繞道、胃袖狀切除術、胃束帶摺疊、胃折疊、胃束帶及胃內水球等。醫師會依據每個人的各方面狀況，給予減重手術治療方式建議。

醫師提醒，坊間的減重、體位控制方式良莠不齊，有的人為求速效，病急亂投醫，誤服未經許可的藥物或是接受不明的手術，不僅體位無法得到改善，反而增加身體的負擔，不得不多加小心。

想要控制好體位，除了尋求正確的醫療協助，更重要的，還需要個人意志力的努力。醫師張健輝提到，即便透過醫療方式恢復了健康體態，但後續自己無法控制飲食攝取，又導致體位失衡的例子不勝枚舉。

因此，為了擁有健康的體態，均衡的飲食與規律的運動是維持體態的不二良方，倘若有控制體位的需要，也務必尋求正確管道，不要誤信偏方，定能找回健康體位。

(中時)