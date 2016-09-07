陸客縮減衝擊觀光 旅遊業者提3訴求

旅行業將在12日號召萬人上街遊行，主辦遊行的百萬觀光產業自救會，希望政府擴大內需、赴陸宣傳，並開放東南亞10國免簽，遊覽車業者也盼能延後繳交貸款。

陸客縮減，旅行業怨難生存，12日將號召上萬業者上街遊行。百萬觀光產業自救會今天召開記者會，提出「要生存、有工作，能溫飽」訴求，盼新政府能夠正視觀光產業難題。

百萬觀光產業自救會發言人李奇嶽表示，陸客縮減影響的不只是旅行社和導遊，還有遊覽車、購物店業者，受衝擊範圍大，而每個行業的訴求不盡相同，但整體而言是希望政府可以擴大內需、赴陸宣傳，並開放東南亞10國免簽。

他舉例，每年國旅人次有1億4000萬，但團體旅遊僅占8%，其他都是搭乘高鐵、台鐵或是開車自由行，旅行社、遊覽車和購物店都賺不到，盼政府和企業能夠鼓勵國人多搭乘遊覽車旅遊。

遊覽車業者也說，過去陸客客源穩定時，許多業者貸款購買遊覽車，如今陸客不來，業者沒收入，無力繳付貸款，盼政府可以介入，讓業者可以暫緩償還貸款，喘口氣、留一線生機。

觀光導遊協會理事長伍永益表示，國內華語導遊目前還有2000多人可帶團，但過去每月是帶3到4團，如今每月只剩1至2團，導遊生計也受影響。

百萬觀光產業自救會表示，912遊行預計有萬人響應，隊伍將在12日下午1時由忠孝東路、仁愛路出發，最後集結於凱道，讓所有觀光產業的人向政府表達心聲，同時，產業界也自行創作了主題曲和MV，遊行當天會播放。1050907

(中央社)