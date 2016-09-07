傳北市勸退戴遐齡 郝龍斌：不恰當
媒體報導指北市府派人勸退台北市立大學校長戴遐齡續任校長。前台北市長郝龍斌今天說，大學校長適不適任應由師生決定，而非市長個人喜好決定；如有勸退之舉，非常不恰當。
台北市立大學於民國102年成立，是台北市立體育學院與台北市立教育大學合併而成的綜合性大學，戴遐齡為改制後第一任校長，任期至明年7月底。媒體報導，戴遐齡與市府、議會關係不佳，北市教育局三度派員「柔性勸退」，要戴放棄連任。
郝龍斌對此表示，他擔任台北市長時，對於當時的市大與體院都非常尊重，因為這是大學自治原則，尊重學校發展，即使身為市長也不需要把政治那隻手深入校園。
郝龍斌指出，台北市長柯文哲過去曾說市府是服務業，所以勞動局的分數要由工會評分、產發局交給公會。若以這個邏輯，大學校長適不適任也應由師生決定，而不是柯文哲個人喜好決定。
他認為，如果有勸退之舉，而這個舉動又是由上位者指示，就非常不恰當。1050907
(中央社)
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