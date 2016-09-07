臺灣名廚美食饗宴 薩副總統稱讚

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中華民國駐薩爾瓦多大使李新穎夫婦當地時間3日於官邸以「臺灣名廚美食饗宴」晚宴薩國副總統歐帝茲闔府及薩國外交部次長米蘭達夫婦。

晚宴由僑委會遴聘之行政主廚白家豪及副主廚林培元二位台灣大廚掌廚，並由白家豪向與宴貴賓解說各道台灣佳餚來由、料理方式及飲食習慣等。

席間，歐帝茲特別感謝李新穎夫婦邀請與宴，更深度認識台灣美食文化，是晚與宴貴賓均對晚宴菜餚讚不?口，相當肯定推廣文化之成果。

翌日白家豪及林培元於薩爾瓦多華人中心舉辦二場廚藝教學示範，李新穎夫婦偕館團員眷、僑務委員白德傳、旅薩5大僑團重要僑領、薩國中美洲技職專校（ITCA）、中美洲廚藝學院（ACEGA）、泛美廚藝學院（APAC）及薩國民眾共約300餘人次出席，認真研習當日示範菜色古早味蒸肉、雞肉胡椒餅等四道臺灣料理課程，出席大眾熱烈反應，均表示受益良多。

今年中南美洲地區臺灣美食廚藝巡迴講座是由僑務委員會主辦，首站於薩爾瓦多舉行，之後將巡迴尼加拉瓜、厄瓜多、阿根廷、巴拉圭及多明尼加等國。1050907

(中央社)