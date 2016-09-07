印尼打造海洋強權 邀請台灣協助
印尼總統佐科威上任以來，把打造印尼成為海洋強權列為首要目標。印尼投資協調委員會邀請台灣企業投資印尼海事領域，幫助印尼政府實現海洋強權的計畫。
佐科威曾在就職演說中指出，印尼將致力恢復海洋強國的地位，海洋、海灣是印尼文明的未來。
事實上，印尼政府也配合海洋政策上大興土木，包括擴大港口，興建海上高速公路連結印尼各大島，以助振興經濟成長。
印尼投資協調委員會農業及自然資源局局長哈努恩（Hanung Harimba Rachman）昨天在雅加達一場研討會上表示，海洋領域已成為印尼5年計畫（2014年至2019年）中優先投資的項目，包括造船業、漁業及冷凍設施等，都是台灣可以進入投資的領域。
哈努恩邀請台灣企業家及投資者投資印尼海事領域，幫助印政府實現海洋強權的計畫。
此外，哈努恩指出，其他像是港口等基礎建設計畫，印尼也對台灣投資者開放。
他強調，台灣的投資對於印尼實現工業化的階段相當重要。台灣因為高科技在相關產業相當強，正因如此，印尼想要發展海洋科技，台灣在這方面相當符合印尼的需求。
對此，中華民國駐印尼代表張良任表示，台灣和印尼應加強海事領域的合作，台印尼多年來關係密切，隨著時間推移，雙方必須進一步深化合作，特別是在海事領域部分。1050907
(中央社)
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