違法處理廢鋁渣 現場濃煙四起如泥火山
保七總隊第三大隊第三中隊偵辦台南非法廢棄物處理，查獲60歲郭男等4人以合法掩護非法，未依規定處理鋁渣，竟直接加水攪拌混入土方，堆置場內滿是阿摩尼亞臭味，且煙霧四起宛如泥火山，台南地檢指揮調查，日前將郭嫌等人起訴。
台南地檢署去年9月接獲民眾檢舉，指揮保七第三大隊三中隊偵辦，專案小組長期跟監，並分析廢棄物載運車輛GPS軌跡、動用空拍機高空蒐證，今年6月21日發動搜索，在台南永康、麻豆區一舉查獲非法廢棄物處理集團。
警方指出，以郭男為首的集團採「一條龍」式經營，由合法清除業者四處載運鋁工廠的廢爐渣、鋁集塵灰，再由位於永康區的合法廢棄物處理公司偽造處理文件，載至麻豆區的土方堆置場，直接灌注地下水、土方攪拌處理。
因鋁渣遇水發熱產生煙霧，且有阿摩尼亞臭味，堆置場緊鄰魚塭、農田，很快就有民眾發現檢舉，警方稽查時發現，業者雖設有合法處理設備，但其中安定還原製程設備甚至長出蜘蛛絲，明顯長期未使用。
警方表示，事後台南市環保局藉由業者申報資料勾稽研判，自2014年至今起碼有數千公噸廢鋁渣短缺，懷疑均以不法方式處理，台南地檢署偵辦後依《廢棄物清理法》將郭男、52歲吳姓總經理、26歲吳姓專責人員、38歲許姓申報人員起訴。
(中時)
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