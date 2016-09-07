解密「消失的那一年」 王瞳爆淋巴腫瘤上身
女星王瞳雖才29歲，然她已出道16年，也是戲劇圈的老面孔，至少演出過10部戲劇作品，其中不乏長壽劇，曝光度之高，總讓人覺得她似乎一直on檔沒停歇，事實上，2014年《風水世家》完結後，王瞳曾經莫名消失了一年，如今她才自爆，當時身體出大狀況。
據《蘋果日報》報導，王瞳日前錄公視《誰來晚餐》節目，談起了「消失的那一年」，她表示當年努力衝刺事業的她，會決定隱身一年，都是因為發現某天摸摸脖子，發現怎麼淋巴長了1、2顆硬塊，嚇得她立刻去醫院照超音波，醫師發現她有數顆腫瘤聚集在淋巴，必須切片才知是良性還惡性，但王瞳一直忙工作，沒空去取樣，只能半年回診追蹤。
她回想拍八點檔的生活，認為作息出了大問題，當時沒辦法休息睡覺讓她很痛苦，拍戲最高紀錄是4天沒睡，而長腫瘤後，讓她對於健康跟事業的想法有了改變，因此痛定思痛不接戲一年，也在那時候興起了創業的念頭。
(中時電子報)
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