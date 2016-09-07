台鐵司機員協商至10月底 秋節疏運照常上班
台鐵秋節車票幾已完售，日前全台發起連署要依法休假、不加班的台鐵司機員，5日起一連3天與台鐵展開第二波協商，目前傳出減班、修改排班辦法等訴求已有初步共識，雙方將持續協商至10月20日大改點後，秋節疏運可望正常上班。
中秋向來為僅次於春節、旅運需求最大的連假，台鐵今年秋節共將加開203班車，但由台鐵司機員組成的火車駕駛員聯誼會不滿工作環境，要求台鐵減班並檢討排班辦法，上月發起全台連署依法休假、國定假日不加班，共1152人響應。
火聯會上月起與台鐵協商但未達共識，5日起展開第二波協商，據了解，台鐵10月大改點將減少136班次，其中14班為夜間紅眼列車，有助夜間休時從5小時提高為6小時，初步已有方向。台鐵也說，持續收斂各項訴求，應可達成共識。
今天為協商最後一天，稍早傳出火聯會與台鐵決議「延長戰線」，協商將一路持續到10月底大改點後。火聯會表示，司機員人力、減班與休時訴求不變，雖已感受台鐵拿出實質誠意，但持續監督改善進度，否則仍將按計畫依法休假。
火聯會今內部發布公告，排班辦法牽一髮動全身，與資方談判不針對中秋或其它節日，不是為吵而吵，從頭到尾目標就是解決排班辦法的沈疴與人力問題，若自始鎖定中秋，中秋過後呢？協商將慢慢談，將談到目標達到為止。
火聯會指出，整個談判時間若順利將延到改點後，先確認早晚班減少的情形，所以若以中秋決勝負，到10月改點後，萬一資方無誠信，不是又白忙一場。火聯會也對會員明確告知，不要再問中秋節要不要出勤，重點在於解決問題。
(中時)
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