NGO環團公布縣市環保評比 台中獲佳績
台灣環保聯盟等非政府組織(NGO)環保團體，發布各縣市環保期中考評比成績，台中市在取締汙染公害、綠色大眾運輸交通、發展環境友善產品、資訊透明公民參與及社區治理營造等五項評比中均獲得A級，其中減少台中火力發電廠排放量、發展低碳城市自治條例等政策，制定過程廣邀公民參與獲肯定。
NGO環保團體本次針對各縣市政府環境永續做法及環保政見落實情況進行調查評選，評比項目包括節電、公害防治、綠色運輸、環境友善產品、資訊透明公民參與、社區治理營造等指標。日前在立法院召開記者會，公布各縣市環保期中考評比成績，台中市在取締汙染公害、綠色大眾運輸交通、發展環境友善產品、資訊透明公民參與及社區治理營造等五項評比中拿下A級成績。
看守台灣協會及台灣環保聯盟表示，台中市正訂定加嚴電力業排放標準，減少台中火力電廠空汙總量排放；成立並召開空汙防制委員會，邀集民間團體參與；后里區公所成立「環境治理諮詢委員會」，由區的層級進行環境治理等。政策制定過程邀請公民參與，建立市民與政府溝通平台，值得肯定。
環保局長白智榮指出，為改善台中空氣品質，市府針對各類型汙染源已訂定33項管制策略，並成立跨局處空氣減量工作小組，並由市長林佳龍擔任召集人。
此外，也通過生煤管制及禁用石油焦自治條例，督促台中電廠4年減少40%生煤使用量，並推出各項獎勵措施，鼓勵汰換老舊機車約2萬8000輛、新增電動二輪車2,462輛、輔導宮廟以功代金、減少燒香、餐飲業裝設防制設備等。
(中時)
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