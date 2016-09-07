歐巴馬寮國行 讚台灣民主與人權

圖為歐巴馬寮國演說照。（圖／美聯社）

結束杭州G20峰會後，美國總統歐巴馬6日抵達寮國參加東盟國家峰會，成為首位訪問寮國的在任美國總統。訪問期間，歐巴馬暢談民主與人權的價值時，還以臺灣的民主茁壯為例，稱民主是可以在亞洲蓬勃發展的。

歐巴馬6日在寮國演說時表示，現在該把美國在寮國的秘密戰爭攤在陽光下的時候了。歐巴馬雖然沒有正式道歉，不過他承諾美國將分三年提供9000萬美元協助寮國拆除美軍在越戰期間投下的未爆彈。

越戰期間美國為了阻斷越共補給線，由中情局策動暗中將戰場延伸至寮國，9年投下逾兩百萬噸炸彈。這些炸彈比二次大戰美國在德國和日本投的炸彈加起來還多，使得面積23.68萬平方公里的寮國，成為史上人均被轟炸最多的國家，但大多數美國人卻不知情。

歐巴馬訪問寮國並出席東盟峰會期間，一方面承認戰爭留下的瘡疤，另一方面也放眼未來深化與東南亞的關係。他說：「今天，美國比過去幾十年更深入與亞太地區交往。我們的立場更強，我們傳達清楚的訊息，身為太平洋國家，我們會留在這裡。」但歐巴馬也坦承TPP被國會耽擱，若TPP無法成功推動，屆時不只有經濟損失，到時候美國此重要區域的領導力也將會被質疑。

在人權、民主價值上，歐巴馬提及了臺灣。他表示，自己這麼說不代表美國的人權情況就完美無瑕，也不是要每個國家都像美國一樣，「每個國家都有自己的發展道路」。他說：「美國相信人權的價值，因為這是每個人與生俱來的權利，而民主可以在亞洲蓬勃發展，從日本、韓國到臺灣，我們已經看到民主成長茁壯的例子。」

歐巴馬表示，在亞洲各地，他看到公民參與正塑造一個國家的發展，不受威脅、騷擾與干預的言論與集會結社自由，可以讓一個國家更強大，新聞自由及司法獨立也能對一個國家有同樣作用，美國認為，這些權利是所有人都應享有的。

(中時電子報)