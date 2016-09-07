郭敬明男男CP破局？爆陳學冬約女星同宿酒店
電影《小時代》導演郭敬明（小四）與男星陳學冬多次被傳男男戀，但總被雙方經紀人否認，解釋只是好朋友，仍不減網友熱拱「四冬CP」的聲浪，今年7月網上傳出陳學冬早有正牌女友，即為女星彭心晨，今(7日)大陸媒體又爆陳學冬與彭心晨疑似共宿一家酒店，關係親密，「四冬CP」似乎真的破局了？
據《全明星探》報導，曾演出歐陽娜娜主演的《是！尚先生》女星彭心晨，上月底現身北京機場，卻被狗仔發現身邊跟的是陳學冬的助理，之後彭心晨先到三里屯一家飯店，由助理幫忙將行李運往陳學冬所在的富力萬麗酒店，隨後彭心晨便離開三里屯，趕往富力萬麗酒店與眾人會合。
彭心晨Check in後，先是跟助理進入一間房間，之後又到陳學冬房間將行李運回自己房間，令人驚訝的是，彭心晨之後又回到陳學冬房間，一夜未出，不禁令人好奇兩人關係，然而對於被爆熱戀，陳學冬與彭心晨尚未回應。
(中時電子報)
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