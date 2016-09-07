珠海航展 將首展天宮2號嫦娥5號

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第11屆中國國際航空航天博覽會11月1日將在廣東省珠海舉行。中國航天科技集團黨群工作部長賈可今天說，天宮2號太空實驗室、嫦娥5號月球探測器將首次在航展中公開展示。

中共人民網報導，本屆中國航展記者會7日上午在北京舉行。賈可說，中國航天科技集團將在航展中首次展出9月中旬即將發射的天宮2號、嫦娥5號、長征6號運載火箭、高分4號衛星等裝備。

在防務展區，中國航天科技集團將首次展出WS64反艦火箭彈、最新無人機彩虹6、彩虹7，以及雀鷹1號無人直升機等。

另一方面，中國商用飛機有限責任公司市場營銷部副部長陸崢在同場記者會上說，大陸自製大型客機C919各項試驗穩步推進，力爭在2016年底前後實現首飛。

陸崢說，C919自2015年10月2日下線以來，前期靜力試驗已展開，後續還將進行航電、飛控、液壓等各系統試驗，以及機載系統集成試驗和全球定位試驗等。

至於具體首飛時間，陸崢表示，仍需依據後續試驗和工程進度而定。1050907

(中央社)