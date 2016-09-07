牟華瑋拜會聖露西亞卡斯翠新市長

駐聖露西亞大使牟華瑋當地時間1日拜會露國首都卡斯翠市政府，該市新任市長佛朗西斯偕副市長卡德隆及6位市議員接待，雙方在市府會議室會談，就台露合作關係、兩國市政交流廣泛交換意見。（駐聖露西亞大使館提供）中央社 105年9月7日

駐聖露西亞大使牟華瑋當地時間1日拜會露國首都卡斯翠市政府，該市新任市長佛朗西斯偕副市長卡德隆及6位市議員接待，雙方在市府會議室會談，就台露合作關係、兩國市政交流廣泛交換意見。

佛朗西斯首先致詞歡迎牟華瑋來訪，續稱新市府團隊的優先施政目標為加強市區治安工作、美化市容、改善市場環境及興建公車轉運站等，台露兩國過去合作關係密切，甚盼中華民國能在市政建設上提供協助。

牟華瑋表示，未來使館樂於加強與卡斯翠市政府的聯繫，有關佛朗西斯所提各項計畫，在治安方面，台露雙方正研議警政訓練與合作計畫，未來中華民國可在雙邊合作架構下提供卡斯翠市相關協助，另今年中華民國將派遣微型企業志工來露服務，屆時可與卡斯翠市府合作，活絡當地小型企業及攤販店家。

市議員摩西（Victor Moses）表示，曾於1992年受邀訪問台北市，當時兩市具姊妹市關係，對於台北市的進步繁榮印象深刻。

牟華瑋並在現場接受電視台專訪，以及接受佛朗西斯致贈市鑰留念。會談歷時一小時，氣氛友好融洽。

卡斯翠位在聖露西亞島西北方，為露國行政中心及最大城市，人口約8萬人；露國市（區）級政府首長及議員是由中央政府指派，總理闕斯納（Allen Chastanet）領導的聯合工人黨政府於今年6月6日勝選執政後，重組全國13個市（區）議會，並任命佛朗西斯擔任卡斯翠市長，同時選派副市長及6位市議員，均於今年8月2日宣誓就職。1050907

(中央社)