癱婦遭醫院洗澡燙死 醫院判賠343萬確定

新北市吳姓婦人22年前在醫院待產時，因麻醉而昏迷癱瘓，院方承諾照顧婦人，但18年後護士及清潔人員替吳婦洗澡時，竟不慎把她燙死，最高法院認定醫院確有疏失，今日判決醫院和3名女職員須連帶賠償死者家屬共343萬多元確定。

(中時)