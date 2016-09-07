獨老中秋慶團圓 廚師工會辦桌宴客

華山基金會嘉義天使站今天舉辦「愛老人．中秋亮起來」活動，由嘉義市廚師職業工會辦桌，邀請嘉義縣市250名獨居老人一起吃中秋團圓飯。

華山基金會彰雲嘉區長楊愛凝表示，嘉義市廚師職業工會一群愛心廚師，因認同華山基金會服務三失（失能、失智、失依）老人，今天中午席開30桌宴請嘉義地區獨老。

楊愛凝指出，基金會服務的老人，有不少人在年輕時，身懷絕技，卻缺乏一展長才的機會，因此嘉義天使站特別號召老人們獻才藝，讓許多人重展年輕時的活力與笑容。

今天的餐會中，來自東石、朴子的老人們，穿上小學生制服，載歌載舞，演出逗趣的「愛的抱抱」；也有老人家表演異國風情的「熱情草裙舞」、合唱閩南語老歌，氣氛十分歡娛。

楊愛凝表示，今天登場的「才藝歌舞秀」表演者中，不乏獨居、個性封閉的老人，但在華山基金會介入服務後，透過關懷訪視與活動邀約，鼓勵老人走出來，許多人因而重展笑靨。

嘉義市廚師職業工會理事長許坤生表示，廚師們有感於社會風氣丕變、倫常失衡，因此特別在中秋節前夕辦桌，宴請「三失」老人，希望號召更多人加入關懷弱勢長輩行列。

楊愛凝表示，華山基金會秉持「在地老化」理念，在嘉義縣市設立19個愛心天使站，提供關懷訪視、家務協助、原床泡澡、陪同就醫等到宅服務，邀請鄉親們共同來關心弱勢長輩。1050907

(中央社)