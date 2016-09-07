獨老中秋慶團圓 廚師工會辦桌宴客
華山基金會嘉義天使站今天舉辦「愛老人．中秋亮起來」活動，由嘉義市廚師職業工會辦桌，邀請嘉義縣市250名獨居老人一起吃中秋團圓飯。
華山基金會彰雲嘉區長楊愛凝表示，嘉義市廚師職業工會一群愛心廚師，因認同華山基金會服務三失（失能、失智、失依）老人，今天中午席開30桌宴請嘉義地區獨老。
楊愛凝指出，基金會服務的老人，有不少人在年輕時，身懷絕技，卻缺乏一展長才的機會，因此嘉義天使站特別號召老人們獻才藝，讓許多人重展年輕時的活力與笑容。
今天的餐會中，來自東石、朴子的老人們，穿上小學生制服，載歌載舞，演出逗趣的「愛的抱抱」；也有老人家表演異國風情的「熱情草裙舞」、合唱閩南語老歌，氣氛十分歡娛。
楊愛凝表示，今天登場的「才藝歌舞秀」表演者中，不乏獨居、個性封閉的老人，但在華山基金會介入服務後，透過關懷訪視與活動邀約，鼓勵老人走出來，許多人因而重展笑靨。
嘉義市廚師職業工會理事長許坤生表示，廚師們有感於社會風氣丕變、倫常失衡，因此特別在中秋節前夕辦桌，宴請「三失」老人，希望號召更多人加入關懷弱勢長輩行列。
楊愛凝表示，華山基金會秉持「在地老化」理念，在嘉義縣市設立19個愛心天使站，提供關懷訪視、家務協助、原床泡澡、陪同就醫等到宅服務，邀請鄉親們共同來關心弱勢長輩。1050907
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。