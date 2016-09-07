全教總退出年金委員會 全教產不退
全國教師工會總聯合會（全教總）今天宣布退出總統府國家年金改革委員會，全國教育產業工會（全教產）對此表示遺憾，仍強調會繼續與會，「勇敢承擔責任與挑戰。」
全教總今天上午正式宣布退出年金改革委員會，理由是年改會無法澄清誤解，任由委員人格受辱，導致社會對立和族群撕裂，不再抱有期待。
在許多議題和全教總針鋒相對的全教產，下午發出聲明稿，強調自己從沒抗拒改革，而是反對不合理的改革。
全教總在全教產對年金議題最大的差異，在於前者主張成立新基金，並讓已退休者「補繳」，一同面對財政問題。全教產則認為基於信賴保護原則，不該動到已退休者的年金。
全教產下午聲明指出，年金改革的根結在於「改善基金制度」，進而提升經營績效。並呼籲全教總放棄「補繳」的訴求，一起通力合作。
對於全教產的年金訴求，全教總理事長張旭政上午即已發表評論。他說，部分團體（指全教產）主張舊制一毛不改，新制不多繳、不少領，那到底改了什麼？各團體提出的訴求可不可行，社會自有評價。1050907
(中央社)
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