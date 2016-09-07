送受傷婦人到院 家屬頻塞千元鈔謝消防員
53歲李姓婦人清晨到公園散步，不慎滑倒，後腦撞到鐵欄杆，返家後仍深感不適，家屬打119求援，嘉義市湖內消防分隊隊員為李婦上頸圈、送往嘉義榮民醫院，到院後，家屬頻頻塞錢、欲致贈謝金，消防員再三婉拒餽贈。
湖內分隊隊員許銘桐、陳羿樺與役男施喬閔，清晨6點半抵達上海路一處民宅，為李婦上頸圈、送醫治療，救護技術與服務精神令家屬感佩，抵達急診室後，家屬一直道謝，還當場掏出1000元紙鈔，頻往隊員身上塞。
「您的感激，我們心領了」，許、陳再三婉拒，告知緊急救護是職責所在，加上公務人員需秉持清廉，不得接受饋贈，推拉了好一陣子，家屬終於願意收起謝金，再次對消防員的服務精神與操守表達肯定。
(中時)
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