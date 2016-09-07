MLB》皇家打線發威 單局灌7分血洗雙城

莫拉里斯單場雙響炮，助皇家10比3拿下勝利。（美聯社）

前役才狂打11分、以6分之差擊敗明尼蘇達雙城，堪薩斯皇家7日與雙城進行第二場交手，皇家先是在7局追平比數，接著第9局打線再度發威，連同莫拉里斯3分炮、個人單場第2轟在內，單局狂掃6安進帳7分，終場10比3踢館成功，收下2連勝。

皇家此役首局就有攻勢，荷斯莫被保送後，四棒莫拉里斯大棒一揮，擊出直擊右外野看台的2分炮，不過前役落敗的雙城，很快在1下就靠普洛菲的2分炮追平，接著2下8棒的羅沙里歐一上場又是一發陽春彈，助雙城取得領先，而被壓制的皇家打線，第7局開始復甦。

皇家先在7上靠A.艾斯寇巴安打扳平比數，9上更靠著先靠捕手布泰拉安打突破平手僵局，緊接著奧蘭多、荷斯莫再敲安進帳2分，此時一、三壘有人，首局開轟的莫拉里斯再補上一記3分炮，最終皇家就靠這7分大局，帶走比賽勝利。

皇家拿下勝利，擊出單場雙響炮、個人包辦5分打點的莫拉里斯功不可沒，他興奮的說，現在站上打擊區揮棒更自在，且能確實的擊中球心，而總教練尤斯特除讚賞他的表現，也提到9上的全壘打，對球隊是重要的一擊，「他的第二支全壘打相當重要，因為這樣，讓終結者韋德戴維斯有喘息的空間。」

除了打擊發揮，皇家「鐵牛陣」本場比賽再度發威，先發狄龍吉投6局被打8安，失3分退場後，接下來三任投手聯手壓制，讓雙城7到9局零安打，勝投由賀雷拉拿下，與美聯外卡領先的巴爾的摩金鶯僅4場勝差，尚有機會拚進季後賽。

(中時電子報)