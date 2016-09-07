萬寶龍今晚發新表 主打最瞭複雜女人「芯」
當代女人表情多，複雜「芯」事少不了，萬寶龍Montblanc今晚將在北京鳳凰國際傳媒中心舉辦最新Boheme寶曦系列腕表發布派對，上午媒體搶先預覽新品系列，看看品牌如何用首枚裝置專利外置陀飛輪的女表系列替女人們的時間寫故事。
2014年推出Boheme系列以來，萬寶龍用優雅融合工藝的高招，吸引不少成熟獨立女性加入，繼萬年曆功能後，這回品牌則以搭載專利外置陀飛輪的大複雜機芯突破女人心防；新款Boheme系列外置陀飛輪超薄珠寶腕表，具備玫瑰金錶殼與近2克拉美鑽鑲嵌的姣好外型，較傳統陀飛輪減重30%的品牌專利外置陀飛輪也更精準、省力，還附送上可更換表帶的小心機，魅力滿分；同場加映110週年特別版本，表盤藍漆盤蛇圖騰十分搶鏡、搭上鱗片鑲鑽及融字體於圖文中等細節處理，除完美營造奢華氛圍外，視覺上也立體感十足，全球限量10只，估計得造成VIP們的一番激烈廝殺。
(中時)
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