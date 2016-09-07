莊啟旺到場胞弟餐會致詞被控賄選 獲檢不起訴
前高市議長莊啟旺被控參選第9屆立委選舉時，以前金區體育會名義，免費餐會宴請選民尋求投票支持涉賄選，但檢方偵結認定，候選人選舉期間跑攤致詞是常態，將他不起訴；不過莊的胞弟等5人，共同謀議籌畫這場席開6桌的餐會並支付費用，被依違反選罷法起訴。
莊啟旺的胞弟和前金區體育會林姓理事長、孫姓、林姓及王姓男子為多年好友，莊的胞弟及林等人去年底在三民區1家餐廳聚餐時，為讓莊啟旺選立委能勝選，他們決議以前金區體育會名義舉辦餐會宴請選民，拉抬聲勢。
莊的胞弟及體育會理事長等5人今年1月5日傍晚在河邊海產席開6桌，每桌要價6000元，招待有投票權的選民餐宴，席間，莊啟旺也到場致詞拜票，經調查局高市調處蒐證，將全案以違反選罷法送辦。
莊啟旺偵查時，坦承有到場致詞，但否認有任何投票行賄犯行，莊供稱，該餐會是胞弟告知有一場體育界的聚會，希望他到場致意一下，他是受邀人，根本不知餐會是誰辦的，也不知道誰出錢的。
檢方偵查認為，莊啟旺並未參與籌畫這場餐會，也未出錢，只是應邀上台致詞，依我國選舉民情，候選人利用餐會上台致詞，是選舉常態，並無其他證據足以證明莊賄選，處分不起訴；而莊的胞弟等5人，也未因餐會而要求選民承諾票給莊，考量莊的胞弟基於手足之情，林理事長等人與莊的胞弟又是好友情誼，請法院量處適當刑期。
(中時)
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