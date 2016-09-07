豬哥亮大腸癌開刀 手術成功休養中
藝人豬哥亮經紀公司代家屬對外聲明表示，經醫師評估後，豬哥亮昨天進行大腸癌手術，手術結果成功。
經紀公司中午代家屬聲明表示，「豬大哥經過這一個禮拜主治醫師梁教授及醫療團隊的評估後，決定在昨天安排大腸癌手術，手術結果成功」，至於醫療細節不多透露。
家屬感謝醫療團隊辛勞及努力，接下來豬哥亮將好好休養，早日康復後，再與大家見面，謝謝各界關心。
豬哥亮西元2014年5月證實罹患大腸癌2期，當時不願手術，因手術後須裝人工肛門及排泄物袋，豬哥亮覺得錄影、拍攝會不方便等，選擇中藥調理。
豬哥亮前陣子為宣傳新片「大顯神威」，出席活動時，身形明顯瘦一圈、氣色較虛弱，8月底又突然住進病房，家屬當時對外宣稱是打營養針，例行身體檢查。1050907
(中央社)
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