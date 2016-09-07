假冒員警來電詐騙 警方籲勿上當

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彰化警方指出，最近有民眾接到自稱是彰化分局員警的電話，指涉及洗錢事件，警方指出，民眾如接到相關電話，不要上當受騙。

彰化警分局指出，最近接到多名民眾來電詢問指稱，在家中接到顯示為「+886-47222439」的電話號碼，電話中有男子稱自己是彰化警分局員警，指民眾涉及洗錢案件，要求對方將錢匯入特定帳戶，以證明自己的清白。

警方表示，詐騙集團利用國外電話撥入國內電話可以變更顯示號碼的方式，魚目混珠進行詐騙，民眾如果接到顯示為「+」的來電，不管顯示的號碼是什麼，電話都來自於國際，如果後方的電話號碼顯示為公務機關或私人公司銀行，代表就是詐騙電話。

警方呼籲，民眾如果接到相關電話，可以撥165反詐騙專線進行查證，以免受騙上當。1050907

(中央社)