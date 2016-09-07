台鐵花東實名制訂票異常 中華電信主機問題

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台鐵中秋節花東實名制車票原定今天上午6時開賣，不過系統卻出包無法訂票，台鐵表示，經查是中華電信主機出問題，將改明天上午6時重新開放訂票。

中秋連假倒數一週，台鐵規劃6班花東實名制專車，總共有2232個座位，預定今天上午6時開賣，身分證U、V字母開頭、以及8月1日前設籍花東的縣民，可網路訂票，不過，開賣時系統卻出問題，無法訂票。

台鐵表示，今天清晨測試系統正常，但5時55分時卻發生系統斷線，導致旅客無法訂票，上午7時10分關閉主機後重新開機就恢復正常，並非外傳設備或系統老舊所致。

台鐵強調，經查座位一張票都未遺失或被訂走，明天上午6時將重新開放訂票。1050907

(中央社)