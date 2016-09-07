樂陞案 許金龍及3名獨董遭指控背信罪

金投會秘書長尚潔梅(中)7日赴北檢告發樂陞3名獨董背信罪。(陳志賢攝)

商百尺竿頭併購樂陞科技案破局，導致樂陞股價暴跌，「中華金融人員暨投資人協會」秘書長尚潔梅，今率眾至台北地檢署按鈴告發，樂陞董事長許金龍及3名獨立董事陳文茜、李永萍、尹啟銘涉及背信罪、違反證交法。

尚潔梅表示，百尺竿頭的資本額僅新台幣5000萬元，如何有能力提出48.6億元的收購案，認為許金龍等人未盡調查義務，就片面以已經與百尺竿頭日籍負責人KASHINO YOSHIAKI獲得共識為由，草率通過收購案。

尚潔梅強調，此案迄今已損失將近100億元，希望檢方徹查，並給樂陞股民一個交代。

(中時)