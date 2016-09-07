中市客語示範幼兒園 豐原朴子分班今揭牌
台中市政府成立客語示範幼兒園「台中市立豐原幼兒園朴子分班」，今天由客委會主委劉宏基等人一起揭牌；劉宏基說，藉由推動客語沉浸式教學，讓客家母語代代向下扎根！傳承客家一脈母語薪火，期勉後人飲水思源莫忘本。
客委會主委劉宏基表示，豐原地區為山城區與市區間的重要樞紐，豐原區客家人受閩南人影響，客家後輩說客語的機會較過去減少；期望透過母語教學，讓小朋友在日常生活中自然地學會母語，也鼓勵非客籍的學童及家長，多學一種語言，培養對多元文化的尊重與包容。
劉宏基說，台中市目前共有東勢、石岡、新社、豐原等4所客語示範幼兒園，未來幼兒園將再透過研習工作坊，發展在地化教學教材；預計今年底由東勢幼兒園主辦客語教學觀摩會，希望未來有越來越多幼兒園響應客語教學，讓客語向下扎根，營造大台中母語友善環境。
客委會指出，豐原幼兒園含本園共計11個分班，其中朴子分班最接近山城區客家庄，今年選定在朴子分班進行客語沉浸式教學，該分班目前有3名教保員與32名學童，讓下一代肩負起傳承客家薪火的使命！
(中時)
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