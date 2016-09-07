張庭保養品遭投訴 滿臉爛痘害毀容
張庭近年演藝重心轉往大陸發展，還與老公林瑞陽攜手創立保養品品牌，副業經營有聲有色，未料近來卻有消費者崔小姐投訴，指用了張庭旗下保養品後，導致臉上長滿痘痘，幾近毀容，向客服反應，對方稱是在排毒期。
崔小姐向媒體投訴用了張庭自創保養品害爛臉，表示剛開始只是冒幾顆痘，持續使用一個多月後竟導致爛臉，向客服反應狀況，卻得來「在排毒期」的回應，讓她無法接受，上網搜尋相關消息，竟發現有不少人都和她一樣有相同狀況。
對於消費者投訴，張庭第一時間在微博回應「這一刻，真相比情緒更重要」，強調當消費者因各種原因，皮膚出現問題，絕不卸責，會竭盡所能查明真相，讓消費者問題得到妥善處理，也承諾會繼續聯絡崔小姐，讓事圓人滿，皆大歡喜。
(中時電子報)
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