張庭保養品遭投訴 滿臉爛痘害毀容

張庭夫婦自創保養品品牌，遭投訴害爛臉。(取自張庭微博、全明星探)

消費者崔小姐向媒體投訴，用完張庭保養品爛臉狀況。(取自全明星探)

張庭回應。(取自張庭微博)

張庭近年演藝重心轉往大陸發展，還與老公林瑞陽攜手創立保養品品牌，副業經營有聲有色，未料近來卻有消費者崔小姐投訴，指用了張庭旗下保養品後，導致臉上長滿痘痘，幾近毀容，向客服反應，對方稱是在排毒期。

崔小姐向媒體投訴用了張庭自創保養品害爛臉，表示剛開始只是冒幾顆痘，持續使用一個多月後竟導致爛臉，向客服反應狀況，卻得來「在排毒期」的回應，讓她無法接受，上網搜尋相關消息，竟發現有不少人都和她一樣有相同狀況。

對於消費者投訴，張庭第一時間在微博回應「這一刻，真相比情緒更重要」，強調當消費者因各種原因，皮膚出現問題，絕不卸責，會竭盡所能查明真相，讓消費者問題得到妥善處理，也承諾會繼續聯絡崔小姐，讓事圓人滿，皆大歡喜。

(中時電子報)