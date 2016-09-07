廣東貨車失控衝出護欄 生死一線間

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一輛滿載小轎車的拖掛式貨車5日行駛在中國大陸廣樂高速公路時突發意外，車頭衝出護欄，半掛空中，場面驚險。網民見圖驚呼嚇破膽。

據北京新浪網報導，出事的是一輛標有「順達物流」字樣的大型拖掛式貨車。事發時，車上滿載小汽車。

從現場圖片可見，貨車車頭完全懸掛半空中，擋風玻璃也不見蹤影。下方大約距離路面約150公尺。

報導引述廣東清遠交警消息表示，這輛大型拖掛車撞到中間護欄後，沿右側車道滑行近100公尺，衝出道路安全護欄，所幸未造成人員傷亡。

事發時有司機及乘客共兩人被困車內，所幸都被救出。

報導說，廣樂高速車流量大，平時每天車流量約7萬至9萬，最高峰時超過30萬。車流結構以大型運輸車輛為主，約占7成。這次事故發生路段為長下坡，且多彎道。1050907

(中央社)