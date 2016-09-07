不滿樂陞草率被收購 金投會告許金龍

百尺竿頭收購樂陞案破局疑涉不法，北檢2日分案偵辦。中華金融人員暨投資人協會不滿草率通過收購案，認為涉犯背信罪，今天下午赴北檢告樂陞董事長許金龍、媒體人陳文茜等人。

日商「百尺竿頭數位娛樂」公司併購樂陞公司案破局，成為「公開成功收購，卻付不出錢」的案例，金管會認為百尺竿頭公開收購惡意違約已成事實，2日提告，北檢分案偵辦。

中華金融人員暨投資人協會不滿草率通過收購案，認為已涉犯刑法背信罪、證券交易法，秘書長尚潔梅下午2時前往北檢對許金龍、前獨立董事陳文茜、獨立董事李永萍及尹啟銘等4人提告。

尚潔梅表示，百尺竿頭的資本額僅新台幣5000萬元，如何有能力提出46.8億元的收購案，認為許金龍等人未盡調查義務，就片面以已經與百尺竿頭日籍負責人KASHINO YOSHIAKI獲得共識為由，草率通過收購案。

尚潔梅強調，此案迄今已損失將近100億元，希望檢方徹查，並給樂陞股民一個交代。1050907

(中央社)