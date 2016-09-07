菲律賓批陸在南海秘密造島 照片曝光

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菲律賓今天發布照片，佐證其宣稱中國大陸在各方競爭激烈的南海祕密大興土木、鞏固對具戰略重要性的黃岩島掌控的說法。

法新社和菲律賓詢問報（Inquirer）網站報導，這些影像在東南亞國家領袖和中國大陸總理李克強在寮國會面前數小時公布，菲國宣稱，畫面顯示大陸船隻準備在黃岩島興建人造島。

對野心勃勃想掌控南海、削弱美國對亞太軍事影響力的北京而言，黃岩島極具戰略重要性。

大陸本週堅稱未在黃岩島展開建築工事，但菲律賓表示，這些照片顯示，大陸上週末出動挖泥船等建造人造島需要的船隻前進黃岩島。

菲律賓國防部發言人安多隆（Arsenio Andolong）對法新社發出簡訊說：「我們有理由相信，他們出現在那裡，是在那座淺灘建設活動的前兆。」

「我們持續監控他們和他們的活動。」1050907

(中央社)