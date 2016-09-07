美網3度不戰而勝 喬科維奇盼對手康復

美國網球公開賽上屆冠軍喬科維奇與「法國阿里」宋嘉今天在8強賽碰頭，但宋嘉在3比6與2比6落後時受傷退賽。3度不戰而勝的喬科維奇賽後「祝福所有的對手早日康復」。

法新社報導，這是喬科維奇（Novak Djokovic）5場比賽以來第3度因為對手受傷晉級。他因捷克選手維塞利（Jiri Vesely）受傷退賽晉級第3輪，32強賽中與俄羅斯選手尤茲尼（Mikhail Youzhny）只打了32分鐘，就因對方棄賽晉級。

塞爾維亞好手喬科維奇說：「我只能祝福我所有的對手早日康復，這是我這方能做的事。我當然試著專注在我必須專心的地方，緊守作戰計畫。」

喬科維奇說，他第2盤打到一半就發覺宋嘉不對勁。他說：「我確定對他來說這不是容易處理的情況，打到8強賽，還被迫在晚間賽事退出。不過，這就是比賽。」

喬科維奇下一戰將迎戰法國選手蒙菲爾斯（Gael Monfils），爭奪11日冠軍賽門票。蒙菲爾斯以6比4、6比3、6比3，直落三淘汰同胞普耶（Lucas Pouille）。

這是89年來首度有3名法國選手晉級美網8強，宋嘉是排名最高的種子，但征戰之路卻因膝傷戛然而止。

路透社報導，宋嘉第2盤比數來到2比5時喊出傷停，讓左膝下方部位纏上繃帶。

宋嘉說：「我的左膝很痛，是舊傷復發，所以我很清楚狀況。我知道我玩完了，因為我膝蓋還行的時候，就已經很難對付數一數二優秀的網球選手。」

宋嘉說：「但如果我膝蓋完了，就沒有機會從落後兩盤急起直追。因此，對我來說，重要的是保住我能保住的球。」

喬科維奇今年在溫布頓錦標賽第3輪出局，在里約奧運首輪就打包回家，如今能打進美網4強對他來說是一大激勵。

雖然贏得多倫多名人賽（Toronto Masters），但喬科維奇因左腕受傷退出辛辛那提賽事。

喬科維奇說：「我的球感與表現過去幾天漸有起色，這在4強賽前讓我士氣大增。我再度打到再差一場就能晉級決賽。隨著賽事進行，我覺得自已漸入佳境。」（譯者：中央社張曉雯）1050907

(中央社)