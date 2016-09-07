東石漁人碼頭抓寶熱 嘉縣籲維護環境
嘉義縣東石漁人碼頭近來成為寶可夢抓寶熱門景點，吸引玩家湧入，但也造成當地大批垃圾，嘉義縣文化觀光局今天呼籲寶可夢玩家一同維護環境整潔。
嘉義縣文化觀光局表示，東石漁人碼頭是嘉義縣市寶可夢遊戲中，寶出現最多的地區，近來吸引很多玩家朝聖，連平常日也湧入大批玩家，但地面卻留下許多檳榔渣、菸蒂等垃圾，有礙觀瞻。
嘉義縣文觀局指出，東石漁人碼頭內設置許多垃圾桶供民眾使用，也有聘請固定廠商每日維護清潔，若民眾忙於抓寶，貪圖一時方便，而邊走邊丟垃圾、菸蒂，甚至亂吐檳榔汁，導致清潔人員來不及清理，破壞環境也損及其他遊客權利。
嘉義縣文觀局提醒民眾，東石漁人碼頭是戶外旅遊、戲水，以及品嚐海鮮美食、抓寶好去處，需要民眾發揮公德心，共同維護環境整潔，希望寶可夢玩家在抓寶時，可以順手將檳榔渣、菸蒂、垃圾等丟入垃圾桶內，留給其他人一個美麗、乾淨旅遊環境。1050907
(中央社)
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