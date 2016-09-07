台鐵火聯會持續協商 中秋正常上班發車

台鐵駕駛中秋節確定正常上班，火聯會今天內部公告，考量台鐵將在10月20日改點，因此決定持續協商，中秋節台鐵列車將正常行駛。

台鐵火車駕駛員聯誼會要求合理休假，超過94%、1152名發動連署，打算從9月6日起依法休假，不過，火聯會今天對會員公告，宣布將照常上班，中秋連假期間火車將正常行駛。

火聯會公告中說明，由於排班辦法牽一髮動全身，與資方的談判不針對中秋或其它節日，考量台鐵將在10月20日改點，因此為了真正解決排班問題，將持續和資方協商到改點後。

儘管火聯會尚未對外說明，但是內部駕駛都已收到這份公告，中秋節將照常上班和發車。另外，由台鐵運務員成立的台灣鐵路產業工會也要求台鐵在一週內針對勞資問題釋出善意回應，否則不排除在中秋節正常休假，1050907

(中央社)