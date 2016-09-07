聯合國人居署與上海崇明簽署合作備忘錄
中新社報導，聯合國人居署今天在上海與崇明縣政府簽訂合作諒解備忘錄，計畫針對生態系統管理在自然生態、產業生態和人居生態等三個層面展開合作。
據報導，雙方達成以下合作意向：共同開展調研，支持基於生態系統管理的崇明生態島中長期規畫與發展，為崇明生態島建設制定規畫，以最小化人類活動對陸地、淡水和海洋生態系統的影響，促進生態系統管理方法融入發展戰略。
此外，共同推動崇明以自然生態、產業生態、人居生態為主線，針對崇明生態產業發展、綠色建築、綠色交通、城鎮化建設以及自然系統的修復與提升等重點領域，持續推進科技支撐崇明生態島建設工作。
雙方將基於上海在金融、航運、製造業、能源、IT等方面的產業優勢，總結崇明生態島建設的技術和經驗，包括水處理技術、農業基礎設施建設、生態保護與修復技術等，在上海崇明生態島國際論壇及其他國際場合向開發中地區和國家，推介崇明經驗和創新技術。
另外也在中國「一帶一路」建設和聯合國可持續發展議程背景下，雙方將透過南南合作和三方合作機制，與開發中國家開展技術合作，協助推進先進技術在開發中國家的應用。
在共同開展崇明生態島政策制定和技術轉移等方面的研究和合作，雙方認可崇明為上海開展南南合作的平台。1050907
(中央社)
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