361°17天追夢環島之旅結束 選手不捨落淚道別
由國際品牌361°舉辦的「361°追夢環島之旅」，號召20名大學生進行17天的路跑環島，以3人為一組，獲勝組別可獲得新學期大學學費同額獎學金獎勵，儘管獎金誘人，但更多參賽者重視17天的過程，他們7日完成最後一天賽程，跑回終點中正紀念堂後，全都因即將分離感到不捨，大家哭成一團，堅貞情誼令人動容。
「這象徵著361°的態度，『即時追夢、不怕挑戰』，就是我們的理念。」看到選手奔回終點，361°海外事業中心總經理林炳煌不禁激動哽咽，他說：「每個選手就像我的小孩，這次環島不只是夢，更是挑戰，我看到他們勇敢逐夢，在過程中學習解決問題的能力，更難能可貴的是，他們從不認識，變成相互扶持的朋友。」
本次參加的20名選手，追逐環島夢想可謂排除萬難，不只要克服長距離路跑的辛苦，風吹雨打加高溫更是不在話下，由於比賽的最後階段，都恰好與大學開學期間接近，許多選手都面臨請假問題，包括即將前往北京體大就讀研究所的鄭奕釧，以及剛升上慈濟大學一年級的蔣光緣等人，但他們都向校方進行溝通，獲得繼續逐夢的機會，而剛從彰師大畢業的劉其光，則面臨徵召入伍的兵單，也順利解決問題，繼續環島，讓人看到他們的堅毅決心。
來自馬來西亞的鄭奕釧，本次代表最終拿下冠軍的黑色閃電隊，從真理大學畢業後，選擇到北京體大攻讀研究所，「我認為自己不該一直待在台灣，儘管我很想，但我該出去磨練。」運動神經發達的他，曾多次參與長距離活動，也挑戰過半程超鐵賽，他說：「經過這次環島之旅，我更認識自己，對接下來的挑戰也更為堅定，最大的收穫該是我對身邊的人有更多關心。」
(中時電子報)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。