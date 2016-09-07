361°17天追夢環島之旅結束 選手不捨落淚道別

361°追夢環島之旅，奪冠的是黑色閃電隊，鄭奕釧（左2）將前往北京體大就讀研究所。（361° Taiwan提供）

由國際品牌361°舉辦的「361°追夢環島之旅」，號召20名大學生進行17天的路跑環島，以3人為一組，獲勝組別可獲得新學期大學學費同額獎學金獎勵，儘管獎金誘人，但更多參賽者重視17天的過程，他們7日完成最後一天賽程，跑回終點中正紀念堂後，全都因即將分離感到不捨，大家哭成一團，堅貞情誼令人動容。

361°追夢環島之旅，參加20名選手17天的堅定情誼令人動容。（361° Taiwan提供）

「這象徵著361°的態度，『即時追夢、不怕挑戰』，就是我們的理念。」看到選手奔回終點，361°海外事業中心總經理林炳煌不禁激動哽咽，他說：「每個選手就像我的小孩，這次環島不只是夢，更是挑戰，我看到他們勇敢逐夢，在過程中學習解決問題的能力，更難能可貴的是，他們從不認識，變成相互扶持的朋友。」

本次參加的20名選手，追逐環島夢想可謂排除萬難，不只要克服長距離路跑的辛苦，風吹雨打加高溫更是不在話下，由於比賽的最後階段，都恰好與大學開學期間接近，許多選手都面臨請假問題，包括即將前往北京體大就讀研究所的鄭奕釧，以及剛升上慈濟大學一年級的蔣光緣等人，但他們都向校方進行溝通，獲得繼續逐夢的機會，而剛從彰師大畢業的劉其光，則面臨徵召入伍的兵單，也順利解決問題，繼續環島，讓人看到他們的堅毅決心。

來自馬來西亞的鄭奕釧，本次代表最終拿下冠軍的黑色閃電隊，從真理大學畢業後，選擇到北京體大攻讀研究所，「我認為自己不該一直待在台灣，儘管我很想，但我該出去磨練。」運動神經發達的他，曾多次參與長距離活動，也挑戰過半程超鐵賽，他說：「經過這次環島之旅，我更認識自己，對接下來的挑戰也更為堅定，最大的收穫該是我對身邊的人有更多關心。」

(中時電子報)