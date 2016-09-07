關之琳離婚沒流一滴淚 自爆上次哭是三年前

關之琳透露離婚時沒掉淚。（圖／中時資料照片）

電眼美人關之琳去年自爆與富商陳泰銘「不是分手，是離婚」，震撼演藝圈，近日她接受香港媒體專訪，坦言對愛情仍有期許，堅強的她從未因婚姻失敗流一滴淚，最後一次哭泣是三年前多父親過世的時候，關之琳表示：「經歷過這麼多事情，很多已經不會太打擊到我，當你清楚人生就是這樣的，你就不會太傷心。」

據香港《蘋果日報》報導，對於愛情與婚姻，關之琳認為不是每個女人都可以這麼順利，她雖遭遇挫敗，但不氣餒，直言：「如果有下一個，我寧願一路談戀愛、一路訂婚啦！不好大家有個負擔，那張紙（指結婚證書），對我其實不是很重要。」

關之琳更表示，離婚時她沒為此掉淚，因為早清楚人生就是這樣，不會因此太傷心，加上她自己抗壓性高，不會讓心情為此起起伏伏，唯一會碰觸到她淚點的是家人的過世，最近一次是父親關山辭世，愛情至上的關之琳未來仍期待對的人出現，希望能早日遇到她喜歡，又懂得疼惜她的人。

(中時電子報)