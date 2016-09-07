藝人錦雯挨告妨害名譽 北檢今午傳喚

藝人黃錦雯日前在臉書PO出一段無聲影片，表示被一名自稱是經紀人的男子提告，由於她到對方臉書去留言，導致該男子告她妨害名譽。(圖／錦雯臉書)

藝人黃錦雯日前在臉書PO出一段無聲影片，表示被一名自稱是經紀人的男子提告，由於她到對方臉書去留言，導致該男子告她妨害名譽，台北地檢署今天下午3時50分將傳喚她出庭說明。

錦雯最近在臉書發文，表示該名經紀人告她的妨害名譽罪，昨日又再度提告，讓她忍不住PO出兩張白眼照，也認為該名男子是在浪費司法資源。錦雯PO文表示由於說實話是她的習慣，因此讓她吃下不少官司。

(中時)