澎湖10月再博弈公投 民團今赴民進黨陳情

我要評比

澎湖國際化推動聯盟強調，「我們要的不是賭場、是新加坡模式的綜合娛樂城，是促進澎湖全面升級的重大國際投資」。（張鎧乙攝）

澎湖2次博弈公投將於10月15日舉行，民進黨發言人黃適卓日前表示，「反對澎湖博弈之態度與立場與過去一致，始終沒有改變」，澎湖國際化推動聯盟7日在民進黨中央黨部前開記者會，出示蔡英文總統去年受訪資料指出「尊重縣府程序、尊重縣民決定」，希望民進黨能認真看待澎湖鄉親的期待。

澎湖國際化推動聯盟強調，「我們要的不是賭場、是新加坡模式的綜合娛樂城，是促進澎湖全面升級的重大國際投資」。

(中時)