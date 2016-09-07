不能上車 四川狗狗狂追公車半小時

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四川網友日前拍下一幕：因公車不能帶寵物，不能上車的狗狗一直苦苦在路上追車，長達半個多小時。其他網友心疼狗狗，紛紛將矛頭指向狗主人，「不能搭計程車嗎」？

重慶商報官方微博今天報導，中國大陸四川樂山一名網友4日下午搭公車時拍下這樣一幕：因公車不讓寵物上車，狗狗的主人有事也不能下車，隨後半個多小時的車程，狗狗一直在馬路上奔跑，一路追著公車跑。

一連串照片貼上網後，網友心疼狗狗，表示這樣做既危險又影響交通。

不少網友更將矛頭指向狗主人，「這啥主人啊，下車唄，怎麼忍心，打個滴（計程車）會死麼？ 」1050907

(中央社)