中彰投苗產業成果 展現台灣創意與競爭力

台中市長林佳龍（中）看到祥隆紙業「寶可夢」造型紙雕，稱讚「這是現在最流行的！」廠商洞察時代脈動，研發創新產品，令人肯定。（盧金足攝）

台中市長林佳龍（左二）對來自苗栗的原住民藝術家創作茶杯組，稱讚送禮自用兩相宜，展現台灣原住民才華。（盧金足攝）

力馬生活工坊藝術家南賢天（右）手作原住民特色的杯子。（盧金足攝）

中彰投苗區域聯合治理，SBIR聯合成果展中市府登場。（盧金足攝）

台中市、彰化縣、南投縣與苗栗縣今天（7日）在台中市舉行「地方型產業聯合成果展」，展現台灣驚人的研發創新活力，一張紙也可以做成積木，連時下風行的「寶可夢」都可用紙技術靈活呈現，來自苗栗的原住民藝術家將16個原住民族群創作成茶杯組，連航空公司都想在飛機上販售，4縣市首長稱讚台灣之光。

「104年地方產業創新研發SBIR推動計畫」聯合成果展，由來自台中、彰化、南投及苗栗4縣市的98家廠商聯合展示研發成果，展出各產業的創新產品；市長林佳龍逐一參訪廠商攤位，看到祥隆紙業「寶可夢」造型紙雕，市長林佳龍稱讚「這是現在最流行的！」各廠商洞察時代脈動，研發創新產品，令人肯定。

造紙龍手創館經理黃世豐表示，紙張運用在生活中有很多可能性，除了以紙研發文創產品，還發展成智慧園區，參觀民眾利用手機APP功能，進行智慧園區導覽服務，在大型園區內不用人力導覽，滿足多元化旅遊需求。

成果展由98家受輔導廠商展出研發產品，包括民生化工、金屬機械、食品與生技醫療、創新服務、智慧生活與光電資通、綠色節能、紡織、車輛運輸、電子商務、農業技術、材料技術、文創商品等創新產品，琳琅滿目。

林佳龍參觀橙的電子、馭捷、祥隆紙業、無名樹設計、帝岡企業、恆智重機、皇益紡織、伸業科技等公司攤位，各公司參展人介紹產品獨特之處；其中，祥隆紙業設計「寶可夢」造型紙雕，相當吸睛，深獲民眾青睞。

「創新研發是中小企業培養全球競爭力的基礎！」林佳龍說，台中市政府目前將青創貸款額度提升至300萬元，並配合調降貸款利率、提供3家貸款銀行等政策，期能協助青年創業與中小企業轉型。

經發局長呂曜志表示，台中市政府自民國99年開始推動「地方產業創新研發SBIR計畫」，至去年為止共獲得經濟部補助及市政府協助款約1億元；5年內市府共輔導補助台中市220家廠商、創造出約24億產值，而中彰投苗4縣市去年聯合創造出約12億元產值，顯示SBIR計畫推動成效顯著。

此外，台中市是精密機械、五金手工具、自行車、航太及光電產業重鎮，創新與研發升級為智慧製造有助於企業永續發展，今天參展廠商各有專精，例如橙的電子股份有限公司研發RF無線傳輸及高、低溫汽車電子零件設計，產品具有自動定位、最低耗能且通過歐美日專業法規的車用胎壓監測等設計。

馭捷公司則為自行車零件廠，不僅擁有自創品牌FUNN，也生產越野車相關配件，此次計畫開發出新型登山車踏板，踏面能左右旋轉，幫助車手下坡過彎時重心位移，提高過彎安全性與速度，聯合展將展現中台灣特色產業優勢，將新創技術展現給參觀民眾鑑賞，期能帶動跨界合作、激發出更多創新思維。

(中時)

造紙龍手創館經理黃世豐發展智慧園區，參觀民眾利用手機APP，即可在園區獲智慧功能的導覽服務。（盧金足攝）