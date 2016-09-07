座頭鯨保育成功！美移出瀕危保護名單

美國官方將「大多數」座頭鯨移出瀕危名單。（達志影像/Shutterstock）

美國政府今日正式將全球大多數棲息地的座頭鯨（Humpback whale）移出瀕危動物保護名單，根據官方監控數據表示，這些座頭鯨的數量已回到商業捕鯨年代前，此事被官方視為生態保育史上的重要事件。

據路透社（Reuters）報導，美國國家海洋暨大氣總署（The National Oceanic and Atmospheric Administration）今日正式將「半數以上」的座頭鯨移出瀕危動物保護，該署聲明中指出，本次移除名單的範圍是其在全球14個棲息地中的9個。過往在商業捕鯨年代，座頭鯨曾一度被濫補濫殺造成幾乎滅絕，後被美國以《1973年瀕臨滅絕物種法》（Endangered Species Act）列入名單中進行保護，該法案每年新增約40多個物種，但至今僅不到20個物種被移出名單。

座頭鯨又名大翅鯨，「座頭」源於日文漢字稱琵琶之意，是鬚鯨科（Balaenopteridae）的大型哺乳動物，平均成年身長為11至16公尺，體重重達30多公噸。美國政府雖移除大部分瀕危的棲息地，所有美國船隻在這些國際海域不再被限制聲音和接近距離，但不等同於漁船或商業捕鯨船能夠再次展開獵補。

瀕危名單中仍保留了5個棲息地，其中2個包含美國領海的棲息地：中美洲太平洋沿岸和西北太平洋地區。其中西北太平洋的白令海（Bering Sea）與阿留申半島（Aleutian Islands）區域非常嚴重，而美國西岸地區至阿拉斯加州沿海，仍舊是座頭鯨高瀕危地區。

(中時電子報)