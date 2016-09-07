座頭鯨保育成功！美移出瀕危保護名單
美國政府今日正式將全球大多數棲息地的座頭鯨（Humpback whale）移出瀕危動物保護名單，根據官方監控數據表示，這些座頭鯨的數量已回到商業捕鯨年代前，此事被官方視為生態保育史上的重要事件。
據路透社（Reuters）報導，美國國家海洋暨大氣總署（The National Oceanic and Atmospheric Administration）今日正式將「半數以上」的座頭鯨移出瀕危動物保護，該署聲明中指出，本次移除名單的範圍是其在全球14個棲息地中的9個。過往在商業捕鯨年代，座頭鯨曾一度被濫補濫殺造成幾乎滅絕，後被美國以《1973年瀕臨滅絕物種法》（Endangered Species Act）列入名單中進行保護，該法案每年新增約40多個物種，但至今僅不到20個物種被移出名單。
座頭鯨又名大翅鯨，「座頭」源於日文漢字稱琵琶之意，是鬚鯨科（Balaenopteridae）的大型哺乳動物，平均成年身長為11至16公尺，體重重達30多公噸。美國政府雖移除大部分瀕危的棲息地，所有美國船隻在這些國際海域不再被限制聲音和接近距離，但不等同於漁船或商業捕鯨船能夠再次展開獵補。
瀕危名單中仍保留了5個棲息地，其中2個包含美國領海的棲息地：中美洲太平洋沿岸和西北太平洋地區。其中西北太平洋的白令海（Bering Sea）與阿留申半島（Aleutian Islands）區域非常嚴重，而美國西岸地區至阿拉斯加州沿海，仍舊是座頭鯨高瀕危地區。
(中時電子報)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。