接軌國際 消防署辦搜救犬測驗

我要評比

內政部消防署今天起在所轄訓練中心辦理搜救犬國際評鑑，科目有服從暨敏捷、廣域或瓦礫堆搜尋，犬隻通過評鑑獲國際認證。

為持續提升搜救犬水準，並整合消防、民間救難團體、育犬機構的搜救犬，以有效執行搜救任務，內政部消防署今天起到9日，在位於南投縣竹山鎮的消防署訓練中心舉辦「全國災害搜救犬IRO國際評量檢測」，今年共有來自官方及民間28組犬隻參加。

今年由國際搜救犬組織(International Rescue Dog Organization，IRO)指派國際裁判官大島薰來台辦理認證，搜救犬可選考「廣域搜尋」或「瓦礫堆搜尋」認證，並依能力分為A級(中級)、B級(高級)兩等級，但都必須通過「服從暨敏捷」項目。

今天首先進行「服從暨敏捷」項目，考驗無牽繩腳側伴行、遠距離控制、拋物拾回、滑動平台、水平梯、隧道、方向控制、犬隻搬運、長時間臥等，接著是瓦礫堆搜尋，犬隻要在倒塌的大面積瓦礫堆之中，搜尋待救者，有時間限制，也須簡報搜救計畫和犬隻尋獲反應。

「廣域搜尋」測驗項目，控犬員開始搜救前，須先向裁判簡報風向、氣候、地形、搜救策略，搜救犬隨後進入場地搜尋待救者，必須在時限內完成，任務結束，裁判再與控犬員討論可改善作法。

消防署表示，經歷高雄氣爆、台南地震等重大災害，在建築物倒塌、瓦礫堆等惡劣情況下，擁有敏銳嗅覺的搜救犬是不可或缺的搜救幫手，所以為培育搜救犬並與先進國家接軌，民國96年起，參照國際搜救犬組織評量規則，舉辦國際級評測。1050907

(中央社)