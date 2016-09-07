全教總退出年金委員會 潘文忠遺憾

全國教師工會總聯合會（全教總）今天宣布退出總統府國家年金改革委員會，教育部長潘文忠表示遺憾，仍希望全教總繼續派出代表與會。

全教總今天上午正式宣布退出年金改革委員會，理由是年改會無法澄清誤解，任由委員人格受辱，導致社會對立和族群撕裂，不再抱有期待。

潘文忠下午受訪表示，社會各界應都知道，年金制度已到了「不改不行」的狀況，這次由總統府高度成立委員會，就是避免過往以行政部門主導的方式，執行後才發現有若干不足，希望先透過討論，讓方案更充分。

潘文忠表示，對於全教總宣布退出感到遺憾，但也尊重。他相信全教總對年金改革的立場沒有改變，仍會透過其他方式訴求，但仍希望全教總在往後的年金改革委員會，仍能繼續推派代表。

潘文忠表示，年金改革委員會將進入關鍵的實質討論，教師組織這邊，仍需要有代表性的委員參與，這樣未來修改的制度，更能反映教師的需要。1050907

(中央社)