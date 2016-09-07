中秋連假 北市部分路邊停車格不收費

我要評比

台北市停車管理工程處今天表示，中秋連續假期，原週日收費路邊停車格像西門町、光華商圈與美麗華商圈等，配合商圈營運時間仍實施收費，其餘收費路邊停車格則暫停收費。

停管處表示，中秋節連續假期從15日到18日，為維持觀光景點及商圈周邊停車秩序，原週日收費路邊停車格，如西門商圈、光華 商圈、美麗華商圈、木柵動物園、河濱公園與士林夜市周邊道路等，配合各商圈營運時間仍實施收費，其餘收費路邊停車格則暫停收費。

停管處說，轄管立體、地下、高架橋下及部分路外平面，包含委託經營公有平面停車場也照常收費，呼籲民眾收到停車繳費通知單時，記得在繳費期限內繳交停車費，如果未發現補繳費通知單，可到主網頁查詢繳費明細，以避免停車費繳費逾期。1050907

(中央社)