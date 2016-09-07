民眾愛重複使用寶特瓶 醫憂害健康
民眾買寶特瓶裝飲品，自認瓶子重複使用更節省、環保；但醫師提醒，寶特瓶在超過60度C會釋放有毒物質，且重複使用沒有清洗乾淨也可能有致菌疑慮。
一項「國人夏日飲品消費和寶特瓶使用行為」調查發現，86%受訪者會重複使用之前購買寶特瓶，也有超過60%民眾寶特瓶放置於高溫環境後還會飲用。
參與調查的開業家醫科醫師林青穀表示，受訪者對於寶特瓶使用上，有許多錯誤的觀念。最大的迷思是「重複使用寶特瓶」。
林青穀說，86%受訪者會重複使用寶特瓶，其中近6成受訪者，甚至會重複使用寶特瓶長達4天以上，也有高達69%的人認為夏天時汽車內溫度最高不會超過攝氏60℃，有65.4%的受訪者有習慣將寶特瓶裝的飲料放在高溫曝曬的密閉空間（如汽車內、背包、摩托車置物箱）中，再拿出來繼續喝。
他表示，人體70%由水組成，飲水的目的不但在於解渴，最重要是水與身體輸送各種養分、排出廢物、調節體溫、改善體質等方面息息相關，飲用足量水可以減緩身體缺水所引發的頭痛、昏昏欲睡等狀況。
林青穀說，如果一定要重複使用寶特瓶，每次使用完都要充分清洗，且別放在高溫空間、不要裝熱水，避免釋放不好的物質。1050907
(中央社)
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