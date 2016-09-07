人猿做環保 撿寶特瓶跟保育員換零食

台北市立動物園今天表示，為讓園內的人猿行為豐富化，用好幾個寶特瓶裝了食物，讓牠們用各種技巧取食。人猿「可秀」還學會資源回收，把空寶特瓶撿給保育員換營養口糧。

動物園表示，婆羅洲人猿在今年被列為極度瀕危動物，台北與新竹兩動物園進行人猿的圈養繁殖合作，透過交換動物，增加圈養人猿的遺傳多樣性。

動物園發現，來自新竹動物園的雄性人猿「雄大」適應狀況穩定，但休息時間過長，占總活動時間的70%以上，將近是野生人猿的兩倍。

為了增加「雄大」的活動量，保育員與暑期實習生嘗試將水果丁、樹葉、花生醬或蜂蜜等食物，放入回收的寶特瓶內，散置在展場各處，期望延長「雄大」的進食及活動時間。經過近2個月的行為豐富化，「雄大」休息時間顯著降低，占總活動時間下降至60%以內。

此外，動物園說，在展場放入裝食物的寶特瓶後，每隻人猿都絞盡腦汁，各憑本事想辦法取出寶特瓶裡面的食物。

有的會轉開瓶蓋、有的會將樹枝撕成適合插入瓶口的粗細，用樹枝當工具，把水果從寶特瓶口挑出，展現人猿的高智商。

由於寶特瓶瓶口很小，雌性人猿「娘惹」甚至會先吸一口水，再吐回寶特瓶中，搖晃成蜂蜜水，或是用水將黏在瓶身的食物沖下來；「雄大」則是豪邁的直接將寶特瓶咬破，連工具都省了。

不過，由於人猿活動場依山坡地而建，地勢略顯陡峭，保育員攀爬不易，想要收回人猿使用後散落各處的寶特瓶空瓶，也相當辛苦。

動物園表示，由人工撫育長大的雌性人猿「可秀」，十分聰明，保育員透過動物訓練，只要「可秀」把空的寶特瓶拿給保育員，就給她一小塊營養口糧當獎勵，「可秀」很快就學會「資源回收」，知道如何以寶特瓶換食物，主動幫忙撿回場地裡所有的空瓶，連破掉的寶特瓶碎片也會拿來跟保育員換餅乾。1050907

(中央社)