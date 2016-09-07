台中國際動畫影展 首映《起源：首爾車站》

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「2016台中國際動畫影展」將於10月盛大展開，影展「國際長片」單元將全台首映熱門動畫《起源：首爾車站》，該片不僅為今年度「殭屍大片」《屍速列車》（Train to Busan）的前身之作，並獲布魯塞爾奇幻影展、法國安錫國際動畫影展等著名國際影展應邀放映。活動也將舉辦映後座談，邀請導演延尚昊、製片李東河分享創作歷程。

市府新聞局指出，2016台中國際動畫影展「國際長片」單元亮點《起源：首爾車站》，為南韓導演延尚昊近期跨界真人電影《屍速列車》前最新構思的一部動畫長片，也是《屍速列車》的前身之作。

《起源：首爾車站》一片從「首爾車站」所發生的人類變異做開端，描述活人僵屍在巷弄中瘋狂肆虐，片中驚悚、血腥的場景生動寫實，透過「僵屍佔城」故事情節反諷當代疏離的城市生活，及權力無限膨脹卻視人民為無物的國家機器，深具省思之意。

新聞局表示，該片將在今年台中國際動畫影展中全台首映，導演延尚昊、製片李東河更將親臨現場，舉辦映後座談「從首爾車站到屍速列車：一個動畫人的瘋狂之旅」，讓觀眾不僅觀映精彩動畫長片，更能聽聽導演本人分享的創作心路歷程與面對面解惑疑問。

(中時)