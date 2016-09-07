韓國美食大蒐羅 盡在高雄大遠百

零時差韓國美食大蒐羅，盡在高雄大遠百。（吳江泉翻攝〕

遠東百貨與韓國農林畜產食品部、韓國農水產食品流通公社，合作推出「2016韓流魅力‧盡在遠百」韓國美食物產展，除了引進韓流偶像們代言特色食品及人氣代購商品外，還有來自韓國梨泰院的繽紛少女彩虹冰，中秋烤肉首選韓式燒肉組等獨家商品，活動期間於韓國展現場單筆消費滿599元還可參加韓國來回機票大抽獎，單筆滿1000元再送50元十足抵用券，歡迎民眾一起來瘋韓流吃美食。

即日起至9月20日止，於高雄大遠百9樓特賣會場展開為期14天的「2016韓流魅力‧盡在遠百-韓國美食物產展」活動，讓民眾不用搭機出國就能品嘗到令人垂涎三尺、道地的韓國美食。

不管是正官庄的高麗蔘飲品、韓龍現作韓式鍋物、煎餅，還是韓味不二柚子茶、香蕉牛奶，應有盡有，特別的是，為迎接中秋烤肉旺季，特別與在台熱門燒肉餐廳「黃鶴洞」合作推出中秋八色烤肉組合供民眾選購，活動期間每週五六日還有哈韓搶購日魅力商品，舉凡冰淇淋、人蔘能量G飲、樂扣保鮮盒都有限搶價，數量有限想要購買的民眾可得事先做好功課以免向隅。

在高雄大遠百韓國美食物產展現場展售多款超人氣韓味不二商品，集結人蔘雞、韓式泡菜、香蕉牛奶等千種道地美食外，韓劇偶像代言商品也在特賣場中販售，像是宋仲基代言的LG PERIOE Pum Ping按壓式牙膏特價299元，想跟宋歐爸一樣擁有一口潔白牙齒的宋太太們絕對不能錯過，9月20日前在韓國展現場當日單筆消費滿599元可抽韓國(台北─首爾)來回機票，當日單筆消費滿1000元即贈50元十足抵用券；憑展場消費滿1000元以上發票至地下一樓LOYE專櫃填妥資料即可兌換宋仲基7日面膜一片，限量100份，晚來就沒有囉！

除了豐富多元的商品展售外，9月8日下午7點半於1樓廣場，獨家鉅獻重金邀請首次來台的「珍島長鼓舞」於現場熱情演出，珍島長鼓舞是一種獨特的鼓藝表演，含有即興的舞蹈及節奏，搭配韓國特有的三弦六角重奏法及4種傳統樂器演奏的韓國古調樂曲，民眾只要來高雄大遠百就能體驗原汁原味的韓國文化。

9月15日下午2點在6樓中庭舉辦「韓流力士搬柚大會師」徵求103年三月後出生的大力士寶寶們一起來同樂，9月16日下午3點於9樓特賣會場則有「韓國風情快問快答」，9月17日3樓中庭邀請屏東科技大學設計與管理系專業模特兒演繹H：CONNECT品牌今年秋冬流行服裝秀，歡迎有興趣的民眾共襄盛舉。

(中時)